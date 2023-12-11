В челябинском поселке Каштак устраняют аварию на водопроводе

Часть жителей осталась без воды

В конце минувшей недели в поселке Каштак в Челябинске из-за повреждения на водоводе часть местных жителей осталась без воды. На отсутствие ресурса они пожаловались в одном из популярных пабликов в соцсети «ВКонтакте».

«Когда решится вопрос по водоснабжению поселка Каштак? С 8 декабря нет холодной воды. Водоканал проблему не решает, на улице 30 градусов мороза»,— написала одна из местных жительниц.

Сегодня, 11 декабря, на аппаратном совещании в администрации замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов подтвердил коммунальную аварию и сообщил, что сотрудники аварийной организации уже устраняют повреждение.

«Часть поселка с водой, часть с низкими параметрами, часть без холодной воды. Ремонтная бригада на месте и занимается устранением повреждения. По срокам сориентируем позднее»,— уточнил он.

Напомним, шесть многоквартирных домов остались без воды в минувшие выходные из-за крупной коммунальной аварии на северо-западе Челябинска. В четырех домах воду включили уже днем 10 декабря, в остальных вода появилась минувшей ночью, как только аварию устранили.