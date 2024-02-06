В Советском районе Челябинска продолжают устранять аварию на магистральном водоводе. Из-за нее напор воды снижен у большей части жителей Советского, Ленинского и Тракторозаводского районов. Место повреждения уже обнаружили, сообщает администрация города.

«Водоматы в этих районах переведены в бесплатный режим, по мере необходимости организован подвоз воды», — сообщили в мэрии.
Информировать об ограничениях потребителей будут управляющие компании. Работы по устранению аварии продолжаются круглосуточно.