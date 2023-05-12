В Металлургическом районе Челябинска за лето отремонтируют аварийные теплосети

За сезон в городе реконструируют 14,5 километров теплопроводов

До 15 сентября в Челябинске отремонтируют 14,5 километра теплосетей за более чем миллиард рублей. Значительная часть работ пройдет в Металлургическом районе: там зимой происходят аварии с отключением отопления. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На объекте, граничащем с парком «Металлург», работы планируют закончить уже на следующей неделе. Здесь, на улице 60-летия Октября, реконструируют 405-метровый участок теплотрассы.





«В этом году большое количество средств направляется именно на Металлургический район, потому что несколько лет подряд зимой происходит много аварий. Этот участок стал первым, чтобы синхронизировать работы по благоустройству в парке, потому что часть теплотрассы проходит по его территории. Дальше уже перейдем на другие объекты района, в общей сложности планируем отремонтировать более пяти километров сетей»,— рассказала мэр Челябинска Наталья Котова.

Напомним, в парке «Металлург» идет второй этап благоустройства. К концу июня здесь закончат делать тропинки, отремонтируют фонтан и танцевальную площадку, установят площадку с детскими силовыми тренажерами и обустроят дендрарий.