В Челябинской области создадут первую в России водородную установку

Регион станет пилотной площадкой в стране по развитию альтернативной энергетики

Челябинская область станет пилотным регионом по созданию первой установки для производства водорода в стране: такая договоренность достигнута на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Генеральный директор АО «НИИ Научно-производственное объединение «Луч» (входит в Росатом) Павел Карболин предложил сделать Челябинскую область пилотным регионом по внедрению и разработке первой установки по производству водорода на металлургическом предприятии.

«На форуме активно обсуждалась тема водородной энергетики. Сегодня Россия обладает важными конкурентными преимуществами для ее развития: наличием значительного энергетического потенциала и ресурсной базы. Росатом определен как ключевой игрок по разработке водородного топлива. Привлечение нашего региона к созданию первой установки поспособствует развитию нового направления работы, возможному расширению линеек продукции предприятий и, конечно, станет поддержкой для металлургических производств, на которых серьезно скажется „углеродный налог“», — говорит вице-губернатор области Егор Ковальчук.

Перспективы развития рынка накопителей энергии также обсуждались в рамках подписания соглашения правительства Челябинской области с АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение». Договоренности предусматривают создание бытовых сетевых накопителей энергии совместно с компанией «Приводная техника», которая является одной из ведущих компаний по их разработке в России.

Кроме того, АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» (АО «КТРВ») подтвердило, что будет оказывать содействие в продвижении на рынок большой энергетики продукции южноуральского производителя высокоемких литий-ионных аккумуляторов — АО «Уралэлемент». Первые тестовые образцы продукции уже получили ПАО «Россети», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», ПАО «Челябэнергосбыт». Также одно из предприятий АО «КТРВ» может вступить в кооперацию с Южноуральским арматурно-изоляторным заводом для локализации производства чугунных шапок для изоляторов в Южноуральске. В настоящее время их завозят из Китая.

«На форуме мы помогли наладить контакт нижегородской компании FOXBUS, которая занимается производством небольших автобусов, с нашими региональными перевозчиками. Кроме того, муниципалитетам Челябинску, Магнитогорску и Златоусту поступило предложение провести восстановительные работы трамвайных вагонов, которые уже какое-то время эксплуатируются и требуют ремонта. Сегодня в Челябинской области этим не занимается ни одна компания, но совместно с представителями региона-партнера работу начнут ООО „ЧТС“ и Группа компаний „Канопус“», — отмечает министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Также возобновится работа в рамках сотрудничества с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». В планах организовать бизнес-миссии для сотрудников ГК «Калашников», которые заинтересованы в увеличении объема заказов для южноуральского кластера АНО «Спецкластер», занимающегося легкой промышленностью. По словам директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова, фонд готов финансово поддержать предприятия кластера, тем более что сегодня активное развитие получила программа льготного заемного финансирования «Кластеры», не имеющая аналогов в России.