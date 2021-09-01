Для ремонта трамвайных путей в центре Челябинска закупят материалы на 106 млн рублей

Обновить проблемный участок планируют в этом году

В Челябинске объявили аукцион на поставку материалов для проведения капитального ремонта трамвайных путей. Начальная цена контракта составляет 105,9 млн рублей. Средства направят из областного бюджета. Конкурс проведут 10 сентября, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Первому областному информагентству сообщили, что материалы закупаются для ремонта трамвайных путей по улице Цвиллинга между улицами Тимирязева и Торговой. Работы планируют завершить до конца этого года.

Материалы подрядчик должен будет предоставить в течение 30 дней после заключения контракта. В перечне значатся железнодорожные и трамвайные желобчатые рельсы, рельсовые и трамвайные накладки, подкладки костыльного скрепления и другие профильные изделия.

Напомним, что накануне власти города объявили аукцион на проведение капитального ремонта трамвайных путей по улице Цвиллинга. Начальная стоимость контракта — 85,3 млн рублей. Подрядчика выберут 8 сентября.