В Челябинске ночью техника вывезет снег с 22 улиц

Городская мэрия попросила автомобилистов не оставлять там машины

В Челябинске предстоящей ночью подрядчики займутся вывозом снега на 22 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Убедительно просим челябинцев не оставлять автомобили на ночь на этих улицах, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике», — сказали в пресс-службе.

Снег будут вывозить со следующих улиц:

60 лет Октября;

Бродоколмакский тракт;

Героев Танкограда;

Горького;

Доватора;

Кирова;

Коммуны;

Комсомольский проспект;

Курчатова;

Молодогвардейцев;

Новоградский проспект;

Новороссийская;

Проспект Комарова;

Проспект Ленина;

Проспект Победы;

Свердловский тракт;

Свободы;

Трудовая;

Худякова;

Цвиллинга;

Чичерина;

Энгельса.

Напомним, мэр Челябинска Наталья Котова поручила вывезти снег до 9 января. В противном случае подрядчикам грозят штрафы.