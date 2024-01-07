В Челябинске предстоящей ночью подрядчики займутся вывозом снега на 22 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Убедительно просим челябинцев не оставлять автомобили на ночь на этих улицах, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике», — сказали в пресс-службе.
Снег будут вывозить со следующих улиц:
- 60 лет Октября;
- Бродоколмакский тракт;
- Героев Танкограда;
- Горького;
- Доватора;
- Кирова;
- Коммуны;
- Комсомольский проспект;
- Курчатова;
- Молодогвардейцев;
- Новоградский проспект;
- Новороссийская;
- Проспект Комарова;
- Проспект Ленина;
- Проспект Победы;
- Свердловский тракт;
- Свободы;
- Трудовая;
- Худякова;
- Цвиллинга;
- Чичерина;
- Энгельса.
Напомним, мэр Челябинска Наталья Котова поручила вывезти снег до 9 января. В противном случае подрядчикам грозят штрафы.