В Челябинске предстоящей ночью подрядчики займутся вывозом снега на 22 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Убедительно просим челябинцев не оставлять автомобили на ночь на этих улицах, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике», — сказали в пресс-службе.

Снег будут вывозить со следующих улиц:

  • 60 лет Октября;
  • Бродоколмакский тракт;
  • Героев Танкограда;
  • Горького;
  • Доватора;
  • Кирова;
  • Коммуны;
  • Комсомольский проспект;
  • Курчатова;
  • Молодогвардейцев;
  • Новоградский проспект;
  • Новороссийская;
  • Проспект Комарова;
  • Проспект Ленина;
  • Проспект Победы;
  • Свердловский тракт;
  • Свободы;
  • Трудовая;
  • Худякова;
  • Цвиллинга;
  • Чичерина;
  • Энгельса.

Напомним, мэр Челябинска Наталья Котова поручила вывезти снег до 9 января. В противном случае подрядчикам грозят штрафы.