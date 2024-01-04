Глава Челябинска поручила подрядчикам вывезти снег с улиц до 9 января

В городе устраняют последствия ночного снегопада

Сегодня, 4 января, город от снега убирают 329 единиц техники и 535 рабочих. Мэр Челябинска Наталья Котова на заседании ежедневного оперативного штаба поручила вывезти снег до 9 января, иначе подрядчикам грозят штрафы.

«В расчистке жилых кварталов от снега задействованы 1220 дворников и 51 единица техники управляющих компаний. Управлению благоустройства необходимо усилить работу по составлению актов, вывести на работу всех сотрудников, ответственных за инспектирование территории города», — сообщили в городской администрации.

Сегодня в Челябинске и области продолжится снегопад, местами метели, на дорогах гололедица.