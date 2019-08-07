На Южном Урале устранен канал незаконной миграции

Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России.



Сотрудники Пограничного управления ФСБ России устранили канал незаконной миграции. Задержано 8 мигрантов, в отношении которых возбуждено 14 уголовных дел.

«Задержания организаторов и участников противоправной деятельности проводились сотрудниками Пограничного управления на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и Московской областей во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ, а также казахстанскими пограничниками», — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России.

Как пояснили в ПУ ФСБ России по Челябинской области, в период с октября 2017 по сентябрь 2018 года, галавными инициаторами дела стали Панин и Сибогатов. Именно они организовывали незаконный въезд на территорию России не менее восьми граждан.

Теперь Панину грозит лишение свободы сроком на три года в колонии строго режима, а Сибогатову — 2 года в колонии общего режима.