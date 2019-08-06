Челябинцы сожгли более 300 мусорных контейнеров

Регоператор подвел статистику поджогов и возгораний на площадках сбора ТКО

Жители Челябинска регулярно выкладывают в социальные сети фотографии контейнерных площадок, с жалобами на грязь и антисанитарию. Челябинцы жалуются на регоператора, который, по их мнению, не справляется со своими обязанностями. Как оказалось, у Центра коммунального сервиса тоже накопились претензии к жителям.

«На площадках сбора коммунальных отходов в Челябинской области продолжают фиксировать пожары. Только в июле пламя уничтожило 37 мусорных баков из пластика, которые находились на балансе ЦКС, а всего с начала года случаев возгорания контейнеров, принадлежащих региональному оператору, выявлено более 300»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе компании.

Причины возгорания разные: где-то огонь появился из-за небрежно выброшенного окурка, а где-то контейнеры поджигают специально из хулиганских побуждений.

Обо всех случаях порчи баков сообщается в МЧС, по каждому из них ведомство проводит проверку. В случае, если удается доказать, что контейнер подожгли намеренно, материалы направляются в полицию. Поджигатели могут получить реальный срок до 2-х лет, привлечься к исправительным работам или выплатить административный штраф до 40 000 рублей.

«Огненные ЧП приводят к большим убыткам - каждый новый евроконтейнер стоит более 10000 рублей. При этом с начала 2019 года сгорело уже 332 пластиковых накопителя (305 — в Челябинском кластере, 22 — в Карабашском, 5 — в Магнитогорском) — и это только данные по контейнерам, принадлежащим ЦКС. Случаев возгорания мусорных баков, находящихся в собственности муниципалитетов, тоже немало»,— сообщает пресс-служба ЦКС.

Как отметили в ЦКС, все 305 случаев горения в Челябинском кластере произошли именно в областном центре.

Вместо того, чтобы оборудовать контейнерные площадки дополнительными баками, регоператор вынужден восстанавливать старые.

С октября 2018 года ЦКС в трех кластерах (Челябинском, Карабашском и Магнитогорском) установил 11 000 пластиковых контейнеров.

Региональный оператор обращается к населению с просьбой проявить бдительность и ответственность. Если Вы стали свидетелем поджога мусора, сообщите об этом в МЧС и полицию, а когда выбрасываете в контейнер окурок, убедитесь, что он потушен