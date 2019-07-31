Иван Дорн призвал спасти планету

Известный поп-музыкант признался в нестандартной «ориентации».

«Сей посыл я посвящаю окружающей среде, а среда, я поясняю, это то, мы с вами где. На обочине дорог, у метро полно бычков. Свежий мусор - ровным слоем в парке после пикников»,

- пояснил Иван Дорн.