Вчера, 30 июля, Иван Дорн опубликовал в сети «Экоманифест» для всех жителей планеты. В видео-обращении музыкант подшутил над собой, признавшись в своей нестандартной ориентации - "любви к природе". А чтобы окончательно подтвердить свое признание, написал на странице в соцсетях «Я-экосексуал».
«Сей посыл я посвящаю окружающей среде, а среда, я поясняю, это то, мы с вами где. На обочине дорог, у метро полно бычков. Свежий мусор - ровным слоем в парке после пикников», - пояснил Иван Дорн.
На Южном Урале вопрос улучшения окружающей среды поднимают во всех инстанциях. Так например, сегодня, 31 июля, проходит совещание с главой региона Алексеем Текслером по улучшению и реализации экологической политики.
Напомним, что в скором времени в регионе пройдет эксперимент по квотированию выбросов. Тем самым станет возможным подсчитать все факторы загрязнения в городах. Раньше расчеты проводились только по выбросам заводов, теперь же будут смотреть на все факторы, в том числе на выбросы с городских свалок, автомобилей и заводов.
Так давайте же все поддержим певца и войдём в ряды настоящих «экосексуалов». Хочешь изменить мир - начни с себя.
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