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/ В Челябинске назвали дату второго этапа опрессовки

В Челябинске назвали дату второго этапа опрессовки

Кастрюли и водонагреватели понадобятся людям в 1246 жилых домах.
сегодня в 15:22
  |  Общество

В Челябинске через неделю начнется второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. С 4 по 18 июня будет отключено горячее водоснабжение в 1246 жилых домах, 72 детских садах, 70 учебных и 30 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Металлургического и Советского.

Отключение горячей воды в жилых домах северной зоны Металлургического района, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», произведут 13 июня. До 27 июня без ресурса останутся 168 жилых домов. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Отметим, что максимальный срок отключения горячей воды — две недели. В некоторые дома вернуть горячее водоснабжение могут раньше положенного срока.

Список адресов, где отключат воду во второй этап опрессовки:

Калининский район с 04.06.2019 по 18.06.2019

Курчатовский район с 04.06.2019 по 18.06.2019

Ленинский район с 04.06.2019 по 18.06.2019

Тракторозаводский район с 04.06.2019 по 18.06.2019

Центральный район с 04.06.2019 по 18.06.2019

Металлургический район, северная зона с 13.06.2019 по 27.06.2019

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