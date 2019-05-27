/ В Челябинске назвали дату второго этапа опрессовки

В Челябинске через неделю начнется второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. С 4 по 18 июня будет отключено горячее водоснабжение в 1246 жилых домах, 72 детских садах, 70 учебных и 30 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Металлургического и Советского.
Отключение горячей воды в жилых домах северной зоны Металлургического района, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», произведут 13 июня. До 27 июня без ресурса останутся 168 жилых домов. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.
Отметим, что максимальный срок отключения горячей воды — две недели. В некоторые дома вернуть горячее водоснабжение могут раньше положенного срока.
Список адресов, где отключат воду во второй этап опрессовки:
Калининский район с 04.06.2019 по 18.06.2019
Курчатовский район с 04.06.2019 по 18.06.2019
Ленинский район с 04.06.2019 по 18.06.2019
Тракторозаводский район с 04.06.2019 по 18.06.2019
Центральный район с 04.06.2019 по 18.06.2019
Металлургический район, северная зона с 13.06.2019 по 27.06.2019