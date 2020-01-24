В администрации назвали имя потенциального главного архитектора Челябинска

Сегодня с ним встретилась Наталья Котова.

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В своем инстаграме Наталья Котова сегодня разместила пост, в котором рассказала о встрече с потенциальным главным архитектором Челябинска. Павел Кутолапов поделился с главой города своими мыслями и идеями и рассказал, каким он видит Челябинск в будущем. Во время встречи он принял предложение Натальи Котовой занять этот ответственный пост в администрации.

«Сейчас ему нужно собрать все необходимые документы, пройти предусмотренные законом проверки, и, надеюсь, скоро Павел приступит к работе в новом качестве», — пишет градоначальница.

Павел Кутолапов молодой амбициозный специалист, который всего за несколько лет вырос из простого архитектора в управляющего партнера компании, ориентированной на архитектурное проектирование и участие в российских и международных конкурсах. В копилке самого Кутолапова также огромное количество премий и наград за профессиональную деятельность.