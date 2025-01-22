В Челябинске научились определять степень загрязнения воздуха по форме листьев

Абитуриент ЮУрГУ Петр Крупнов написал для этого компьютерную программу

В Челябинске создали компьютерную программу, которая поможет определять степень загрязнения воздуха и определять места, где можно усилить озеленение, сообщает пресс-служба вуза.

В исследовании принимали участие доценты кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Татьяна Крупнова и Ольга Ракова, а также абитуриент Петр Крупнов.

«Собирая листья березы в Челябинске, абитуриент Петр Крупнов обнаружил, что листья, которые растут ближе к дороге, чаще оказываются асимметричными. Это признак того, что растения испытывают постоянный стресс. Исследователь разработал компьютерную программу, сканирующую фотографию березового листа и определяющую степень его асимметричности, — и таким образом собрал данные о состоянии сотен деревьев в разных районах города», — рассказывают в пресс-службе.

Затем экологи ЮУрГУ провели рентгенофлуоресцентный анализ собранных образцов. Он показал, что листва, растущая у проезжей части, содержит оксиды свинца, никеля, меди, цинка, хрома, хотя значительного загрязнения почвы металлами под деревьями нет. Деревья собирают вредные вещества из пыли в воздухе.

Тогда Петр Крупнов решил разработать более масштабную программу для умного озеленения городских территорий, которая будет показывать проблемные места, где озеленение города нужно усилить. Обе программы зарегистрированы в Роспатенте, а результаты включены в проект, поддержанный грантом Российского научного фонда.