/ В Челябинске нашли собаку МЧС, которая пропала три года назад

Лабрадора готовы вернуть в кинологическую службу.



В Челябинске нашли лабрадора Лису, которая пропала три года назад во время прогулки в парке Гагарина. Собака кинолога-спасателя Дениса Панова трудилась в команде МЧС: искала пропавших детей, заблудившихся туристов, людей под завалами, а также участвовала в различных конкурсах в течение пяти лет до случившегося.

Лиса потерялась в мае 2016 года. Денис искал ее более трех месяцев: прочесывал территорию, давал объявления. Ему звонили люди и сообщали информацию о собаке, но все сообщения оказывались ложными.

Однако вчера Денис обнаружил огромное количество звонков с неизвестных номеров — все пытались сообщить ему радостную новость. Лису нашли у одной из проходных в Ленинском районе и передали в ветеринарную клинику «ЗооМакс». С владельцем собаки связался заводчик лабрадоров.

Сначала я не поверил. Но все-таки это случай один на миллион! Чудесно, когда собачка находится. Хочется, чтобы она продолжала заниматься своим любимым делом, которому она посвятила всю жизнь до случившегося. Душа лабрадора у нее не повреждена. — поделился с сайтом «Первый областной» Денис Панов.

Как сообщает хозяин, сейчас лабрадор чувствует себя хорошо и даже помнит команды, которым его учили. Психологических травм нет, однако Лисе предстоит ветеринарное обследование — за три года, проведенных вне дома, собака сильно изменилась. Животное хромает, а неухоженный вид дополняют раны и вылезающая шерсть.

Денис не уверен, сможет ли собака вернутся в ряды спасателей, и сейчас планирует заняться восстановлением ее здоровья.