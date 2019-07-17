В Челябинске нашли незаконные точки продажи спиртного

Нарушения выявили активисты Челябинского регионального отделения партии «Родина».

Сегодня утром, 17 июля, в Челябинске была проведена контрольная закупка спиртосодержащих напитков, которые пользуются спросом среди части горожан. Выяснилось, что в некоторых местах покупателям предлагают растворы для чистки промышленных станков и дезинфекции ран животных.

Тайный покупатель без труда приобрел спиртосодержащую жидкость, но продавца ждал неприятный сюрприз: в киоск тут же вошли активисты партии «Родина» в сопровождении корреспондента сайта «Первый областной». Сертификат соответствия товара у работника киоска есть, правда это не дает ему право торговать подобными жидкостями.

Из-за споров с продавцом, общественники решают вызвать полицию. Продукцию стражи порядка изымают и составляют протокол. Теперь владельцу киоска грозит штраф до 50 тысяч рублей, а продавцу – до 5.

«Таких точек, как эта, у нас очень много. То, что мы сегодня нашли - ужас. В инструкции написано "при попадании на кожу, срочно удалить"»,– рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Сергей Смышляев, Председатель Челябинского регионального отделения партии «Родина».

Однако из-за низкой стоимости спиртосодержащих жидкостей спрос на них остается высоким. Ведь «Застолье» можно устроить всего за 30 рублей, однако за таким привлекательным ценником кроется смертельная опасность. От употребления подобных растворов на Южном Урале в прошлом году умерло почти 700 человек.

Рейды, которые проводят активисты партии «Родина» и другие общественники, помогают сократить количество точек, где процветает продажа спиртосодержащих напитков. Уже в ближайшие дни Сергей Смышляев со своей командой вновь отправятся с инспекцией по киоскам в других районах Челябинска.