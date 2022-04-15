В Челябинске наградят 500‑тысячного пассажира скоростного поезда «Ласточка»

Ожидается, что он купит билет до Магнитогорска 15 апреля

В эту пятницу, 15 апреля, на железнодорожном вокзале Челябинска ждут 500-тысячного пассажира скоростного поезда «Ласточка». Напомним, поезд курсирует между Челябинском и Магнитогорском. Перед отправлением юбилейному пассажиру вручат памятный подарок, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«Пассажир будет определен с помощью автоматизированной системы, которая позволяет фиксировать каждый билет, проданный в кассах, терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и через мобильное приложение», — замечают в пресс-службе.

В сентябре 2021 года таким же образом определили и наградили 300-тысячного пассажира. Обладателем юбилейного билета стала студентка ЧелГУ Екатерина Короткова.

Напомним, скоростной электропоезд «Ласточка» Челябинск — Магнитогорск курсирует на ЮУЖД с ноября 2020 года. Одним из первых пассажиров «Ласточки» стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер: на электропоезде он отправился в рабочую поездку в Магнитогорск.