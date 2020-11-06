Первую «Ласточку» запустили в Челябинской области

Следовать она будет до Магнитогорска.



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5 ноября с челябинского пригородного вокала состоялся торжественный запуск скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Челябинск — Магнитогорск. Проект реализован по инициативе губернатора Алексея Текслера. Оценить новую «Ласточку» можно в нашем фоторепортаже.

Как отметил в торжественном слове вице-губернатор Сергей Шаль, запустить «Ласточку» планировалось в январе 2021 года, но удалось сделать это раньше.

Поезд очень комфортабелен и отвечает всем потребностям, в том числе маломобильных пассажиров.Кстати, на первый рейс «Ласточки» были проданы все билеты.Электропоезд будет ежедневно следовать составом в пять вагонов. Поезд отправляется из Челябинска в 17:55, прибывает в Магнитогорск в 22:15. Из Магнитогорска отправление в 06:32, прибытие в Челябинск в 10:52. Время в пути будет занимать 4 часа 20 мин. Остановки предусмотрены на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы.