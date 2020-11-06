Послушать
00:00
Как отметил в торжественном слове вице-губернатор Сергей Шаль, запустить «Ласточку» планировалось в январе 2021 года, но удалось сделать это раньше.
Поезд очень комфортабелен и отвечает всем потребностям, в том числе маломобильных пассажиров.
Кстати, на первый рейс «Ласточки» были проданы все билеты.
Электропоезд будет ежедневно следовать составом в пять вагонов. Поезд отправляется из Челябинска в 17:55, прибывает в Магнитогорск в 22:15. Из Магнитогорска отправление в 06:32, прибытие в Челябинск в 10:52. Время в пути будет занимать 4 часа 20 мин. Остановки предусмотрены на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы.