В Челябинской области электропоезда «Ласточка» перевезли 300 тысяч пассажиров

Столько людей совершили поездки по маршруту Челябинск-Магнитогорск почти за год

Почти за год электропоезд «Ласточка» сообщением Челябинск-Магнитогорск перевез 300 тысяч человек. Начальник Южно-Уральского региона АО «Свердловская пригородная компания» Алексей Трушкин рассказал, почему «Ласточка» так популярна среди жителей Челябинской области, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Первый поезд по маршруту Челябинск-Магнитогорск отправился в путь 5 ноября 2020 года. На этой неделе, спустя почти год, автоматизированная система управления зафиксировала продажу 300 000 билета, а значит, «Ласточка» перевезла уже 300 000 пассажиров. Обладателем юбилейного билета стала студентка ЧелГУ Екатерина Короткова, которая регулярно отправляется из Челябинска в Магнитогорск на «Ласточке». Она отметила, что в вагоне электропоезда очень комфортно, спокойно, удобно и безопасно, есть скидки для студентов, а поездка занимает всего четыре часа.

«Причины популярности „Ласточек“ на Южном Урале очевидны. В первую очередь, это привлекательные условия поездки: комфорт, небольшое время в пути, удобный график движения и цена билета (действуют все виды льгот, установленные законодательством для проезда на железнодорожном пригородном транспорте). Привлекает пассажиров и сервис в „Ласточках“: здесь можно перекусить и выпить горячего чая, почитать свежую газету, а также воспользоваться мультимедийным порталом „Ласточка.Центр“. Благодаря порталу в пути следования пассажиры могут со своего мобильного устройства посредством Wi-Fi смотреть фильмы и туристические ролики, читать и слушать книги»,— рассказал Алексей Трушкин.

Напомним, электропоезда «Ласточка» ежедневно курсируют по двум направлениям: Челябинск — Магнитогорск и Челябинск — Карталы и обратно. В Магнитогорск поезда отправляются в 17:45 с пригородного вокзала Челябинска и прибывают в 22:05. В Челябинск из Магнитки «Ласточка» выезжает в 06:32 и прибывает в 10:52. При этом электропоезд останавливается на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы.

В Карталы поезд отправляется в 07:47 и прибывает в 10:39. Обратно в Челябинск «Ласточка» отправляется в 18:43 и прибывает в 21:35.

Напомним, в конце марта 2021 года «Ласточка» сообщением Челябинск-Магнитогорск перевезла более 100 тысяч пассажиров.

В прошлом году пассажиром «Ласточки» стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер: на электропоезде он отправился в рабочую поездку в Магнитогорск.