В Магнитогорске обновят фасады домов на реконструированной привокзальной площади

Для этого специально переносили сроки капремонта

В Магнитогорске завершилась реконструкция сквера на привокзальной площади, которая шла последние три месяца. Однако преображение одной из ключевых городских локаций на этом не окончено: власти города решили привести в соответствие с обновленной площадью фасады окружающих ее домов и для этого более чем на 10 лет перенесли сроки капитального ремонта. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе магнитогорской мэрии.

Работы перед зданием железнодорожного вокзала начались в июле. В прошлом году за этот объект проголосовали местные жители по программе «Инициативное бюджетирование». За строительный сезон здесь демонтировали старое покрытие тротуаров, уложили новый асфальт и тротуарную плитку. На газонах вместо сорных кустарников посадил клены, каштаны и рябины. Изюминкой места стали скамейки и фонари, выполненные в технике чугунного литья.

В мэрии уточнили, что с собственниками близлежащих торговых павильонов достигнута договоренность, что они тоже приведут свои объекты в порядок. Вдобавок в 2024 году планируется утеплить и отремонтировать фасады домов, обращенные к привокзальной площади. В администрации города уточнили, что ранее провести эти работы планировалось после 2035 года, однако областной Минстрой пошел навстречу и внес изменения в краткосрочный план региональной программы.

Напомним, что в Челябинской области стартовал отбор проектов благоустройства от жителей на 2024 год. Финансирование программы вырастет на 50% и составит 2,25 млрд рублей.