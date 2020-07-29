Новогоднюю подсветку для парков и скверов выбирают в Челябинске

Огни гирлянд и свет прожекторов появятся этой зимой во всех районах города.

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Несмотря на жаркую погоду, в южноуральской столице уже начали продумывать концепцию новогоднего освещения. Архитекторы выбирают подсветку для парков и скверов города.

«Для дальних видов и открытых мест хороши прожекторы. Ночью они подчеркивают красоту и рельеф растительности, окутывая пространство сказочной атмосферой; днем — сохраняют естественный вид деревьев и не лезут в глаза. Свет прожекторов может создавать разнообразные композиции, настроения и зонировать территорию», — рассказали в пресс-службе Управления архитектуры Челябинска.

По мнению специалистов, для украшения деревьев и небольших общественных пространств подойдут гирлянды. Есть безопасные огоньки, которые не нанесут вред ветвям деревьев.

К холодам во всех районах Челябинска установят праздничную подсветку. Места, где появятся украшения, будут утверждены позже.