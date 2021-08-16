В Челябинске начинается вакцинация студентов от COVID‑19

Перед началом учебного года прививку получат педагоги и учащиеся

В Челябинске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В городе первой дозой вакцины привиты 290 137 тысяч, за прошедшие сутки за вакцинацией первой дозой обратились 1467 челябинцев. Вторую дозу вакцины приняли уже 234 тысячи горожан, за сутки —1868 человек. Перед началом учебного года активная прививочная кампания началась среди педагогов и работников образования. На этой неделе стартует организационная работа по вакцинации студентов, сообщил на аппаратном совещании у главы города заместитель мэра Сергей Авдеев.

«На этой неделе будет организована вакцинация сотрудников сферы физкультуры и спорта. Будут развернуты три мобильные бригады на базе Центрального стадиона, стадиона им. Елесиной и на базе комплекса „Метар-спорт“ в Металлургическом районе. В Центральном стадионе вакцинация уже началась. Завтра состоится штаб по вакцинации с отчетом глав внутригородских районов. 18 августа запланирован штаб по организации вакцинации сотрудников жилищно-коммунальной, транспортной и дорожной сфер.19 августа состоится установочное совещание с проректорами вузов, так как учебный год начинается, а со следующей недели начнутся штабы со старостами курсов и старостами групп», — доложил заместитель главы города Сергей Авдеев.

Напомним, в прошлую пятницу в школе № 15 была организована вакцинация педагогов: всего было привито более 300 сотрудников образования Советского района.