В центре Челябинска продают жилой особняк XIX века

Полукаменный дом Первухиной на улице Свободы предлагают за 30 млн рублей

В Челябинске продают двухэтажный полукаменный дом Первухиной, построенный в XIX веке на улице Свободы, 22. Это выявленный объект культурного наследия. Его площадь составляет 670 кв. м. Здание предлагают к покупке вместе с земельным участком в 11,5 сотки. Объект оценили в 29,7 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

На первом этаже дома располагаются офисы. На втором этаже оборудованы жилые помещения — есть спальни, столовая, ванная комната, кухня. По документам здание проходит как жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями. Сейчас, по данным 2gis, в усадьбе располагаются офисы типографии, юридической фирмы, ювелирной мастерской.

Как рассказал собственник здания Андрей Самойлов, он решил продать усадьбу из-за переезда в другой город. Здание было в значительной степени перестроено. В 1990-е годы была переделана крыша, изменили планировку комнат. Под охрану попадает только фасад и внешний облик объекта.

Подробности о продаже объекта культурного наследия читайте на сайте Bfm74.ru.