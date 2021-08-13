Челябинские педагоги поставили прививки от COVID‑19 перед началом учебного года

Почти 300 учителей сегодня вакцинировались в школе № 15 Советского района

В Челябинской области продолжается массовая вакцинация жителей от новой коронавирусной инфекции. Выездные мобильные бригады работают в торговых центрах, садовых товариществах, во дворах и парках городов и районов области. В Челябинске перед началом учебного года педагоги выразили готовность защититься от ковида — в пятницу, 13 августа, сразу две мобильные бригады работали на площадке школы № 15. Здесь поставить прививку могли как сотрудники учреждения, так и педагоги из других образовательных организаций Советского района, сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

«Коллектив школы № 15 был одним из первых, кто откликнулся на наш призыв о вакцинации мобильной бригадой: это не первый выезд, с этим учреждением мы работаем с весны. Сегодня вакцинируются также сотрудники близлежащих учреждений — детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. В достаточном количестве имеются вакцины „Гам-Ковид-Вак“, „Спутник Лайт“, „ЭпиВакКорона“. Единственный способ победить любое инфекционное заболевание — это вакцинация», — рассказывает заведующая поликлиникой № 1 МАУЗ ГКБ № 11 города Челябинска Зинаида Ветлугина.

В 15-й школе вакцинировались 300 человек. Все они записывались заранее, чтобы прийти по времени для соблюдения профилактических мер.

«Сегодня я получаю второй компонент вакцины „Спутник V“, первый перенесла легко. Таким образом, к началу учебного года я смогу защитить себя и свою семью, буду работать, получая удовольствие от процесса, не беспокоясь за свое здоровье и здоровье окружающих», — поясняет учитель начальных классов Ольга Беспалова.

Ее коллега, учитель истории и обществознания школы № 15 Оксана Вохмина, для вакцинации выбрала «Спутник Лайт».

«Минувшей зимой я перенесла ковид и не хочу, чтобы подобное повторилось. Я классный руководитель 11-го класса, у нас впереди важный год, и я не могу позволить себе „выпасть“ из учебного процесса», — прокомментировала она.

Перечень адресов, где южноуральцам можно сделать прививку в ближайшие выходные, 14 и 15 августа, — в нашем материале.