В Челябинской области в выходные дни от коронавируса привились 1618 человек

Вчера в регион прибыли 26 тысяч доз «‎Гам-КОВИД-Вак» и более 10 тысяч доз «Спутника Лайт»

В минувшие выходные 1618 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации, сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе регионального Минздрава.

Привиться можно было не только в городских торговых центрах, но и в садовых товариществах, парках и общественных пространствах.

В будни южноуральцы также могут привиться от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру 122.

Напомним, вчера, 15 августа, в Челябинскую область прибыли 25 950 доз препарата «‎Гам-КОВИД-Вак» и 10 500 доз «Спутника Лайт». В ближайшие дни препарат направится во все медицинские учреждения региона.

В Челябинской области уже более половины педагогов прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. При этом вакцинация остается добровольной для всех, включая работников образовательной сферы.



Недавно «Спутнику V» исполнился год. ИА «‎Первое областное» собрало десять фактов об отечественной вакцине.