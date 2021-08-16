В минувшие выходные 1618 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации, сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе регионального Минздрава.
Привиться можно было не только в городских торговых центрах, но и в садовых товариществах, парках и общественных пространствах.
В будни южноуральцы также могут привиться от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру 122.
Напомним, вчера, 15 августа, в Челябинскую область прибыли 25 950 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» и 10 500 доз «Спутника Лайт». В ближайшие дни препарат направится во все медицинские учреждения региона.
В Челябинской области уже более половины педагогов прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. При этом вакцинация остается добровольной для всех, включая работников образовательной сферы.
Недавно «Спутнику V» исполнился год. ИА «Первое областное» собрало десять фактов об отечественной вакцине.