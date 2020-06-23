В Челябинске начинается третий этап отключения горячей воды в жилых домах

В этот раз опрессовки пройдут в Ленинском и Тракторозаводском районах.

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В Челябинске настало время третьего этапа гидравлических испытаний из пяти запланированных. Он начинается сегодня, 23 июня и продлится до 7 июля включительно. На этот раз без горячей воды на две недели останутся дома в Тракторозаводском и Ленинском районах.

Напомним, что опрессовки — важный этап подготовки к отопительному сезону. Все тепловые сети должны проверяться на прочность и плотность для выявления дефектов и их устранения.

«Испытания проводятся по специальным программам, в которых определены очередность испытаний участков тепловой сети, порядок проведения и параметры испытаний. Данный метод испытаний позволяет выявить наиболее „слабые“ участки трубопроводов. Повреждения или дефектные участки обнаруженные в ходе проведения гидравлических испытаний, будут устранены», — сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Отметим, что при проведении испытаний, возможны прорывы теплотрасс с выходом воды наружу. Ее температура составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для жизни и здоровья. При этом, в любом случае важно соблюдать осторожность.

С полным списком плановых гидравлических испытаний можно ознакомиться здесь.