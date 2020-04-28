Изменятся графики опрессовок в Челябинске

Отменить летние испытания невозможно.

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В Челябинске изменят графики проведения опрессовок. Традиционно в летний период на две недели отключается горячее водоснабжение для проведения испытаний. В этом году график опрессовок будет изменен. Не проводить испытания невозможно, об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

«На сегодняшний день система централизованного теплоснабжения она так устроена, что обязательно нужно проводить испытания. Регламентный срок испытания, отключение на горячее теплоснабжение — 2 недели. Если мы не проведем испытания летом, у нас будут существенные риски потери теплоснабжения в отопительный сезон, чего мы категорически не можем допустить. То есть испытания будут проводиться. Сегодня обсудили это с Натальей Котовой и руководителями теплоснабжающих организаций Челябинска. Поставлена задача изменить графики и сместить начало опрессовок на конец мая. Там, где будет возможность сократить срок, не две недели, а десять дней, восемь дней, такая задача тоже стоит», — подчеркнул вице-губернатор.

Кроме того, Сергей Шаль напомнил, что конец отопительного сезона в регионе намечен на конец апреля. В некоторых муниципалитетах уже приняты нормативные акты о завершении, но в большинстве районов отопительный сезон продолжается.

«Напомню для всех, что решение принимают органы местного самоуправления. Точкой отсчета традиционно является период, когда среднесуточная температура превышает плюс восьми градусов», — сообщил Сергей Шаль.

В Челябинске отсчет дней со среднесуточной температурой выше плюс восьми градусов начали уже в воскресенье, 26 апреля. Таким образом, отключить отопление могут уже 30 апреля.