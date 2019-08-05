В Челябинске начинается шестой этап опрессовки

Прошлые испытания закончились 30 июля.

Завтра, 6 августа, в Челябинске начинается шестой этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Он закончится 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

В ходе испытаний будет повышаться давление в определенном контуре системы теплоснабжения и производиться временная выдержка, что позволит выявить возможные повреждения, разрывы и течи. После этого давление на участке трубопроводов будет снижено до рабочего и все найденные дефекты будут ликвидированы.

Испытания затронут жителей Тракторозаводского района. Всего будет отключено 141 жилой дом, 25 образовательных учреждений, а также 4 лечебных. Полный список ниже:

1-ой Пятилетки, 7, 14, 15, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57;

40 лет Октября, 16, 18, 20, 21, 22;

Белостоцкого, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21;

Горького, 3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 12, 13, 14, 17;

Грибоедова, 47, 48, 55, 55а, 57, 57а;

Детская, 2а;

Кулибина, 13;

Ловина, 3, 5, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 36, 38;

Марченко, 7а, 7б, 7в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29б, 31, 33а, 33б, 33в, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 37б, 39;

Пр. Ленина, 4, 4а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20 (МКД), 22, 24, 26 и гостиница «Славянка» пр. Ленина, 20;

Савина, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20;

Танкистов, 136, 138, 138а, 138б, 140, 140а, 140б, 140в, 142б, 148, 148а, 148б, 148в, 150, 150а, 150б, 150в, 150г, 150д, 152, 152а, 154, 154а, 156б, 156в, 179.