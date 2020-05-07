Первый этап опрессовок в Челябинске начнется на неделю позже

Это связано с продлением режима самоизоляции.

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Традиционно первый этап гидравлических испытаний в Челябинске начинался в середине мая. Но в этом году планам администрации и АО «УСТЭК-Челябинск» помешала пандемия коронавируса и режим обязательной самоизоляции.

В этом году опрессовки должны был начаться уже 12 мая, но чтобы жители столицы Южного Урала чувствовали себя комфортно на временной изоляции дома, первый этап испытаний системы теплоснабжения города пройдет в чуть более поздние сроки — с 19 мая по 2 июня.

Таким образом, сдвинулись и все остальные даты в плане-графике:

1 этап — с 19 мая по 2 июня;

2 этап — со 2 июня по 16 июня;

3 этап — с 23 июня по 7 июля;

4 этап — с 21 июля по 4 августа;

5 этап — с 11 августа по 25 августа.

Напомним, что гидравлические испытания тепловых сетей — обязательные требования «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Данный метод позволяет выявить все недостатки и повреждения сетей. Если их не обнаружить между отопительными сезонами, то в холодное время года на них возможны серьезные повреждения с отключением тепла в жилых домах и соцучреждениях.

«Вместе с энергетиками в подготовке к отопительному сезону участвуют управляющие компании. За время летних опрессовок их представители должны промыть оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок многоквартирных домов, провести осмотр общедомового имущества и тепловых коммуникаций, обнаружить и устранить скрытые дефекты на внутридомовых системах дома», — сообщили в администрации Челябинска.

Также специалисты напоминают о правилах безопасности вблизи участков ремонта тепловых сетей. Особенно пристально просят смотреть за детьми. С подробным графиком первого этапа опрессовок можно ознакомиться здесь.