Больше тысячи домов в Челябинске останутся без горячей воды

На теплосетях начинается первый этап опрессовок.

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В Челябинске с завтрашнего дня, 19 мая, начинается первый этап традиционных гидравлических испытаний теплоносителя. Ранее опрессовки должны были начаться с 12 мая, но администрация города решила перенести их на неделю позже.

Напомним, что гидравлические испытания тепловых сетей — обязательные требования «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Данный метод позволяет выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах труб, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Сделано это, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

«В ходе испытаний будет повышаться давление в определенном контуре системы теплоснабжения и производиться временная выдержка. После чего давление на участке трубопроводов снизится до рабочего. Повреждения, обнаруженные в ходе проведения гидравлических испытаний, будут устранены (подразумеваются замена/ремонт участков теплотрасс и иных элементов системы теплоснабжения)», — сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

К слову, первый этап продлится с 19 мая по 2 июня 2020 года. С подробным списком отключаемых от горячего снабжения домов вы можете ознакомиться здесь.