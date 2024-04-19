В Челябинске начинается обработка от клещей

Она минимизирует случаи укусов

На следующей неделе в трех районах Челябинска стартует первый этап акарицидной обработки. Проводить опрыскивание будут в скверах, аллеях и на придомовых территориях, рассказали в администрации города.

Так, 22 апреля в Металлургическом районе обработают участок между домами на улице Комаровского и шоссе Металлургов и территорию вдоль ручья по улицам Анапской и 26 Бакинских Комиссаров. Также работы пройдут в поселке Аэропорт.

В Тракторозаводском районе обработают зоны вблизи пляжа «Чайка» на Первом озере, «Мамин-сквер», аллеи Ветеранов и имени Е. Овчинникова.

Во вторник, 23 апреля, опрыскивание продолжится в Центральном районе. Здесь обезопасят береговую линию Шершневского водохранилища, лог реки Игуменки и территорию вблизи береговой линии реки Миасс в поселке Благодатово.