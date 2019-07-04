«До конца июля дорожники приведут в нормативное состояние 2,4 километра улицы Доватора от улицы Воровского до Степана Разина, уложив 58 тысяч квадратных метров нового покрытия. На всем отремонтированном участке появится современная пластиковая разметка», — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.
Отметим, что дорожные работы ведутся и на Университетской набережной от улицы Академика Сахарова до улицы Чичерина. На этом участке дороги будет укладываться новое асфальтобетонное покрытие. Работы на улице Худякова будут приостановлены до 20:00, в связи с плотным трафиком.
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