В Челябинске начали благоустройство пешеходной зоны в центре города

Работы проведут на улице Свободы

В Челябинске продолжается благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы. В этом году покрытия пешеходных тротуаров заменят плиткой, в том числе тактильной и крупноформатной, заасфальтируют подъезды и парковочные карманы, а также обустроят велодорожки. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

На прогулочной территории появятся модульные скамьи и кресла, велопарковка, стрелочный указатель направления. Также смонтируют освещение и установят 42 светодиодных торшера-светильника.

«Кроме того, проектом предусмотрено дополнительное озеленение: здесь высадят 18 мелколистых лип высотой от 3 до 3,5 метра и 1477 кустарников — спирею японскую, дерен белый, жимолость татарскую, кизильник, сирень, рябинник и карагану древовидную, а также обустроят газоны», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Основные работы проведет компания «Басилур», ООО «Энергострой» будет отвечать за монтаж наружного освещения. На эти цели направят более 30 миллионов рублей.

Напомним, ранее в Челябинске представили проект реновации улицы Свободы — одной из главных магистралей города, которая связывает ж/д вокзал, центр и выходит на новую набережную. Именно это пространство для благоустройства выбрали жители Советского района в голосовании на «Активном жителе» еще в начале 2021 года.

21 марта в рамках благоустройства улицы Свободы снесли 13 ослабленных деревьев. Мэрия пообещала, что компенсационную высадку проведут в течение 2022 года.