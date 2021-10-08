Пешеходную зону на улице Свободы в Челябинске благоустроят за 26 млн рублей

Обновление общественного пространства проведут в 2022 году

Администрация Советского района Челябинска выбрала подрядчика, который проведет благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы в рамках первого этапа — на участке между улицами Тимирязева и Плеханова. Победителем аукциона с начальной ценой 28,3 млн рублей стала компания «Басилур». Она предложила выполнить работы за 25,6 млн рублей. Средства направят из федерального, областного и районного бюджетов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Срок выполнения работ, установленный техзаданием, — с 1 апреля по 1 августа 2022 года. Проект благоустройства участка улицы Свободы подготовило архитектурное бюро Петра Стебельского «Мысли».

Подрядчик должен будет уложить плитку, оборудовать водостоки, установить указатели и рекламную тумбу, ограждения и парковочные столбики. Также на улице Свободы поставят новые скамьи, уличные кресла, велопарковки, высадят липы, сирень, жимолость, рябинник и кизильник. Обновят и освещение. Демонтаж асфальта, плитки и старых урн проведут в апреле-мае. Малые архитектурные формы установят в июне-июле. Озеленение проведут в июле. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев.





Отметим, что пространство для благоустройства выбрали жители Советского района в голосовании на сайте «Активный житель 74», которое проводилось в начале 2021 года. Конкурс на обновление территории проходил в третий раз. Ранее его отменяли по решению заказчика и признавали несостоявшимся из-за недопуска заявок. На состоявшийся аукцион документы подавали 6 компаний.

ООО «Басилур» зарегистрировано в октябре 2017 года в Челябинске, сказано в базе данных «СБИС». В 2020-м чистая прибыль составляла 2,5 млн рублей. Компания участвовала в 49 аукционах, победив в 18 из них. Заключено контрактов на сумму 75 млн рублей. Среди ранее выполненных работ — уборка улиц в Ленинском районе, восстановление проездов в поселках Ленинского района, содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и зон отдыха в Металлургическом районе, устройство клумб в Тракторозаводском районе.