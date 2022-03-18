В Советском районе Челябинска спилят 13 деревьев

Новую растительность высадят в рамках обустройства пешеходной зоны на улице Свободы

В Челябинске 21 марта в рамках благоустройства улицы Свободы планируется снести 13 ослабленных деревьев. На участке между улицами Тимирязева и Плеханова планируется обустроить пешеходную зону. Подготовка к первому этапу, который обойдется в 26 млн рублей, начнется со сноса кленов, тополей, рябины, вяза и яблони. Мэрия пообещала, что компенсационную высадку проведут в течение 2022 года.

Напомним, администрация Советского района Челябинска выбрала подрядчика, который проведет благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы в рамках первого этапа — на участке между улицами Тимирязева и Плеханова. С понедельника начнется подготовка к реализации проекта — снесут 13 ослабленных деревьев.

«Все деревья находятся в ослабленном или угнетенном состоянии, что подтверждается актом обследования. Снос осуществляется на основании разрешения, выданного Управлением экологии и природопользования города Челябинска, которое предусматривает компенсационную высадку деревьев взамен убранных», — сообщили в мэрии.

Пространство для благоустройства выбрали жители Советского района в голосовании на сайте «Активный житель 74», которое проводилось в начале 2021 года. На улице Свободы поставят новые скамьи, уличные кресла, велопарковки, высадят липы, сирень, жимолость, рябинник и кизильник. Обновят и освещение. Демонтаж асфальта, плитки и старых урн проведут в апреле-мае. Малые архитектурные формы установят в июне-июле. Озеленение проведут в июле. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев.