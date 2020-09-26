В Челябинске на центральной площади закрыли фонтан

Традиционно власти Советского района закрывают фонтан на зиму в конце сентября.

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Лето прошло, и фонтан на площади Революции в Челябинске закрыли на зиму. Напомним, в этом году он начал радовать жителей города с начала мая.

Обычно фонтан на центральной площади Челябинска открывают либо в конце апреля, либо в начале мая. В этом году власти Советского района приняли решение открыть фонтан в мае, поскольку в конце апреля температура воздуха была ещё минусовой.

Подрядчик начал подготовку к открытию ещё в апреле: снял короб, восстановил форсунки, составил плейлист, под который фонтан «танцевал» всё лето, а также праздничный плейлист, приуроченный ко Дню победы. С 1 по 9 мая жители города могли любоваться «танцами» под такие песни, как «Смуглянка», «Синий платочек», «Журавли», «Три танкиста», «С чего начинается Родина» и многие другие, прозвучавшие в классическом исполнении.

В вечернее время горожане могли видеть свето-музыкальный фонтан. Искры воды подсвечивались разными цветами, двигаясь в такт классической и современной музыке. Завораживающее зрелище!

Теперь всё это станет вновь доступно жителям города в апреле-мае следующего, 2021, года.