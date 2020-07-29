Контракт на ремонт фонтана на площади Славы в Копейске признали недействительным

Он был без конкурса, сообщили в региональной антимонопольной службе.

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Областной арбитражный суд признал недействительным контракт по ремонту фонтана на площади славы в Копейске. С исковым заявлением в инстанцию обратилось региональная антимонопольная служба.



Судом первой инстанции было указано, что отсутствие публичных процедур по выбору подрядчика способствовало созданию преимущества для ООО «Флагман» и лишило возможности других хозяйствующих субъектов реализовать право на заключение контракта. Это значит, что сделка нарушает установленный законом ярко выраженный запрет. Ранее Челябинское УФАС России установило, что управление строительства Копейского городского округа и ООО «Флагман» два года без конкурса заключили контракт на выполнение работ по ремонту фонтана на площади Славы Копейска на сумму 16,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Антимонопольный орган пришел к выводу об отсутствии у заказчика оснований для заключения контракта с ООО „Флагман“ как с единственным подрядчиком. Так, в соответствии с Законом о контрактной системе основанием для заключения контракта c единственным поставщиком является наступление такого обстоятельства как непреодолимая сила, авария, иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера. Фактически заключение контракта обусловлено интересом каждого из участников антиконкурентного соглашения, результатом которого явилось недопущение, ограничение, устранение конкуренции при размещении муниципального заказа»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинского УФАС.

Отмечается, что работы до фактического заключения контракта. За нарушение требований законодательства «Флагман» и его должностное лицо привлечены к административной ответственности в размере 100 тысяч рублей. На его должностное лицо наложен штраф в 15 000 рублей, а на должностное лицо учреждения — в 20 000 рублей.