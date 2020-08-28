250-летний фонтан отреставрируют в Кыштыме

Центр города украсит объект культурного наследия.

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В Кыштыме проведут реставрацию и установят старинный фонтан. По документам, которые рассказывают о его истории, фонтан является объектом культурного наследия середины 19 века. Однако при проведении работ, подготавливающих чашу фонтана к реставрации, стала известна дата его изготовления.

«Идея о том, что фонтан надо восстановить, появилась два с половиной года назад. Тогда общество „Тихое зимовье“ выступило за его реконструкцию. После того, как была подготовлена проектно-сметная документация и была проведена историко-культурная экспертиза, провели ультразвуковое исследование основной чаши. На дне мы обнаружили год изготовления — 1771, оказалось, что фонтан относится к 18 веку. Были разработаны дополнительные разделы проекта и его вновь отправили на экспертизу», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Оказалось, что основная чаша не черного, а голубого цвета. Ее будут реставрировать, а также восстановят утерянные со временем детали фонтана. После этого он будет украшать центр города.

«Для сборки место определено, он будет расположен в центре, на берегу речки Кыштымка. Начались работы по подготовке площадки. Уникальность фонтана в том, что он функционировал без дополнительной помощи, а счет перепада водяного столба в Верхне-Кыштымском пруду. Для того, чтобы он бесперебойно работал весь летний период, через территорию машиностроительного объединения проложена водопроводная сеть», — подчеркнула глава Кыштымского городского округа.

Всего на реставрацию фонтана и благоустройство территории после его установки направят чуть больше 9 миллионов рублей. Средства предоставит Кыштымский медеэлектролитный завод по договору социального партнерства.