Подрядчик присвоил 3 миллиона рублей с ремонта дорог в Снежинске

Мужчину осудили за мошенничество.

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В Снежинске Челябинской области ремонтирующий дороги подрядчик решил завысить стоимость работ и материалов, а оставшиеся деньги присвоить себе. В результате мужчина пошёл под суд. Преступление выявили сотрудники Управления федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области.

Контрразведчики решили проверить стоимость фактически выполненных работ с той, что заявлена в документации. В результате оказалось, что выполненные работы вместе с необходимыми материалами составили около 16 миллионов рублей. А в акте выполненных работ было написано, что ремонт дорог вышел на сумму около 19 миллионов рублей. Ущерб заказчику в лице местных властей составил 3 миллиона рублей.

«Руководителя подрядной организации обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ „мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба“»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Дело передали в суд. А пока его рассматривали, подрядчик решил загладить свою вину и возместить имущественный ущерб. В результате суд прекратил уголовное преследование и назначил мужчине штраф размером в 70 тысяч рублей.