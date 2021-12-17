В Челябинске на проспекте Победы образовались крупные пробки из‑за настройки светофоров

В мэрии объяснили, с чем связан затор

В Челябинске 17 декабря, в пятницу, на проспекте Победы образовались пробки из-за настройки работы новых модернизированных светофоров. На крупных перекрестках проспекта с улицами Молодогвардейцев, Чайковского, 40 лет Победы наблюдаются транспортные заторы вплоть до параллельных проспекту улицы Братьев Кашириных и Комсомольского проспекта. На пересечениях под движение трамваев настраивают светофорные объекты, объяснили в мэрии.

Напомним, в Челябинске обустраивают 11 перекрестков светофорами, которые подстраиваются под движение трамваев. Это часть работы по организации приоритетного движения трамваев в городе. 10 из обновляемых светофоров расположены на проспекте Победы.

В существующие светофорные устройства вводят настройки на основе использования индуктивных петлевых детекторов транспорта, которые позволят подстроиться под движение трамваев. Работы идут на нескольких перекрестках, но пробки образовались и на смежных магистралях и на объездных путях.

Автомобильные заторы наблюдаются на перекрестках проспекта с улицами 40 лет Победы, Молодогвардейцев, Чайковского, Косарева и Свердловским проспектом.

«Приносим автовладельцам извинения за временные неудобства и просим скорректировать свои маршруты движения с учетом сложившейся дорожной ситуации», — пояснили в комитете по дорожному хозяйству города.

Напомним, в городе также появились светофоры с дополнительной секцией. Не все горожане положительно оценили нововведение. Кроме того, на проспекте Победы установили пять пешеходных табло.