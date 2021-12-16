Южноуральцев возмутил новый светофор на северо-западе Челябинска

По мнению горожан, нововведение парализует движение транспорта

Челябинцы не могут привыкнуть к транспортным и дорожным изменениям, которые внедряются в городе. На этот раз горожане пожаловались на дополнительные секции светофоров. По мнению жительницы северо-западной части города, это еще больше затруднило и без того сложное движение автомобильного потока на проспекте Победы. Но в мэрии ответили, что светофорные секции внедрены по предписанию городской ГИБДД и для приоритета трамваев.

Жительница города пожаловалась в социальных сетях, что из-за введения дополнительной секции светофора на пересечении проспекта Победы с улицей Чайковского выехать утром из северо-запада становится практически невозможно. Поток автомобилей разъезжается от ставшего неудобным Комсомольского проспекта на параллельный проспект Победы, где и без того плотный трафик.

«Сегодня установили очередную дополнительную стрелку на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского. Там и без нее затруднено движение, после „вашей волшебной реконструкции Комсомольского“, теперь вообще движение парализует. По Красного Урала от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта 5 минут пешком, при этом на машине поездка занимает 15 минут», — написала в социальных сетях жительница города.

Она предложила чиновникам выехать утром с северо-запада и при этом не опоздать на работу. На что получила ответ от мэрии, что до конца декабря идет мониторинг ситуация и настройка светофоров. Несмотря на недовольство автомобилистов, помимо перекрестка Победы с улицей Чайковского левоповоротные секции обустроят и на перекрестке проспекта с улицей Молодогвардейцев. Это часть контракта по оптимизации организации дорожного движения и светофорного регулирования с обеспечением приоритетного проезда трамваев, на основе использования индуктивных петлевых детекторов транспорта.

Кроме того, 11 перекрестков на проспекте Победы решено оборудовать индукционными петлями, которые подстраивают светофор под движение трамваев. Петли встраиваются под трамвайные рельсы и автомобильные полосы и считают приближение трамваев и количество автомобилей. Затем компьютер сможет оптимально переключать фазу светофора. Эта работа проведена для организации приоритетного проезда трамваев.

Также дополнительная секция светофора на пересечении улиц Университетской Набережной с Чичерина установлена по предписанию городской ГИБДД.

Работы проведены «для беспрепятственного разворота транспортных средств при движении по ул. Университетской Набережной от ул. Молодогвардейцев», сообщает комитет дорожного хозяйства города.