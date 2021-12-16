Кнопки для управления светофорами появились на улицах северо-запада Челябинска

Пешеходные кнопки установили на проспекте Победы

В Челябинске на пяти участках проспекта Победы появились вызывные пешеходные табло. Они позволяют включать зеленый сигнал светофора на пешеходном переходе. «Умные столбики» установлены в рамках проекта по предоставлению приоритета трамваям в транспортном потоке, сообщает комитет дорожного хозяйства города Челябинска.

Вызывное пешеходное табло установили на пяти переходах на проспекте Победы на пересечении с улицами Тепличной, Красного Урала, Жилой, на остановке «Больница» (ГБСМП) и остановке «Молдавская».

В комитете дорожного хозяйства города отметили, что оснащение идет в рамках работ по организации дорожного движения, где трамваям будет дан приоритетный проезд. Также на проспекте Победы настраивают 11 модернизированных светофоров, которые будут подстраиваться под движение трамваев.

В Челябинске проводят обособление трамвайных путей. Это позволит повысить среднюю скорость трамваев, а также сделает движение электротранспорта более безопасным.