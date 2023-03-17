В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

Будут проводиться работы по модернизации контактной сети

В Челябинске с полуночи 18 марта до 5 утра 20 марта закроют движение троллейбусов № 12, 14, 17 по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до Свердловского проспекта, сообщает служба организации движения транспорта.

Троллейбус № 12 проследует по маршруту Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ (обратно через ДС «Юность» — Алое поле — Энгельса).

Троллейбус № 14 будет курсировать по маршруту ЧМК — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина (обратно — Сони Кривой, Свердловский проспект).

Маршрут троллейбуса № 17 на выходные будет таким: Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Свободы — Автовокзал центральный.

«Пользуйтесь автобусами 9, 18, 31, 34, 51, 71, трамваями 14, 15, 16, 22. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте», — уточнили в службе организации движения.

На закрытом участке проведут работы по модернизации контактной сети.