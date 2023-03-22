В Челябинске до конца лета отремонтируют дорогу из центра в Ленинский район

Улица Рождественского находится рядом с развязкой

Челябинская компания «Кардинал» займется ремонтом улицы Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Эта дорога связывает Тракторозаводский и Ленинский районы Челябинска. Фирма обошла 12 конкурентов в аукционе, который проводил комитет дорожного хозяйства городской администрации. На ремонт из бюджета Челябинска направят 74 млн рублей — это на 37 млн рублей меньше начальной суммы, следует из информации с портала госзакупок.





К исполнению контракта компания приступит уже в марте. Сначала требуется разработать проект ремонтных работ. Когда температура воздуха будет выше +10 градусов, начнут снимать асфальт. Сейчас улица Рождественского в неудовлетворительном состоянии. Там есть колея и ямы, асфальт потрескался. Подрядчик заменит изношенное покрытие, восстановит плитку на тротуарах, нанесет дорожную разметку, высадит газонную траву. Завершить ремонт необходимо до 20 августа. Для асфальтового покрытия будет действовать гарантийный срок четыре года. В течение этого времени подрядчик обязан бесплатно заделывать ямы и трещины.



По данным базы «СБИС», ООО «Кардинал» работает с июня 2016 года в строительной сфере. Владельцем и директором компании является Армен Кареян. В 2022 году чистая прибыль составляла 21,1 млн рублей — это максимум за все годы работы. Ранее «Кардинал» ремонтировал дороги в Пласте, Копейске, Коркино и Аргаяшском районе.