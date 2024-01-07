В Челябинске на площади Революции прошли новогодние гуляния

Горожане смогли отправить поздравительные открытки и принять участие в мастер-классе

Сегодня, 7 января, в Челябинске на площади Революции прошло Хрустальное воскресенье с яркими гуляниями. Горожане приняли участие в праздничной программе и зашли в Дом Деда Мороза.



На площади Революции прошла программа «Рождество Христово», подготовленная Центром культурно-информационной деятельности, а также историческая реконструкция и театр вертеп. Горожане также приняли участие в творческом мастер-классе.

На площади работала новогодняя почта. Там также прошли новогодние гуляния с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кроме того, на территории площади гостеприимно встречает гостей Дом Деда Мороза, который подготовил ОТВ. Он работает во все дни новогодних каникул. Вход в дом волшебников для всех посетителей свободный. Подробности и расписание работы сказочного домика можно посмотреть здесь.

Добавим, 8 января на площади Революции в 13.00 пройдет театрализованное представление «Как на Южном Урале волшебство добывали». С 13.00 до 16.00 все желающие смогут принять участие в декоративном мастер-классе. В это же время будет работать новогодняя почта Деда Мороза. На 14.00 запланирован концерт «Драгоценности малахитовой шкатулки». С 12.00 и до 18.00 пройдут новогодние гуляния с Дедом Морозом и Снегурочкой.