Алексей Текслер с семьей посетил главную ледовую площадку региона

Губернатор прогулялся по площади Революции и поздравил южноуральцев с наступившим 2024-м годом

Сегодня, 1 января 2024 года, губернатор Челябинской области Алексей Текслер не изменил своей традиции и прогулялся с семьей по ледовому городку в Челябинске. Глава региона пообщался с южноуральцами, поздравив их с наступившим новым годом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона прибыл на главную площадь южноуральской столицы не один, вместе с ним вышли на прогулку домочадцы — супруга Ирина Николаевна и сын Михаил. Компанию им составила мэр Челябинска Наталья Котова.

Губернатор внимательно осмотрел ледовые фигуры на площади, которые в этом году были посвящены сказкам Павла Бажова, а сама площадка получила название «Малахитовая шкатулка». Алексей Текслер уделил время и общению с южноуральцами, пообщавшись с ними в неформальной обстановке. Он пожелал им удачи и исполнения желаний в новом 2024-м годом, а затем отправился с членами семьи на прогулку по Кировке.

Отметим, что на ледовой площади «Малахитовая шкатулка» в центре Челябинска ежедневно проходят различные праздничные программы и театрализованные представления. Рядом с ледяным городком развернулась ярмарка, посетителей угощают чаем и выпечкой.

Кроме того, на территории площади гостеприимно встречает гостей Дом Деда Мороза, который подготовил ОТВ. Он работает во все дни новогодних каникул. Подробности и расписание работы сказочного домика можно узнать здесь.



Генеральным партнером спонсором Дома Деда Мороза в Челябинске выступает АО «Альфа-Банк».