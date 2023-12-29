Школьница из Челябинска написала президенту о мечте иметь собаку

Щенка корги школьнице по поручению главы государства вручил Дед Мороз

Дед Мороз выполнил поручение президента России и вручил подарок челябинской школьнице.

О подарке на Новый год 11-летняя Аня Томилова из Челябинска задумалась давно. Еще в октябре девочка написала письмо президенту и рассказала о том, что мечтает о щенке вельш-корги-пемброке. И не просто мечтает, но уже прочитала все-все о том, как за ним ухаживать, кормить собаку и с ней заниматься.

«Изучала в интернете и попросила родителей купить специальную книгу о корги», — говорит Аня.

Родители пришли в гости к Дедушке Морозу вместе с дочками. Говорят, до последнего не знали о поступке младшей. Зато, как оказалось, знала старшая сестра. Она помогала составить письмо президенту. Девочки не забыли написать главе государства, что Аня хорошо учится, принимает активное участие в жизни класса и занимается вокалом.

Мечта девочки была исполнена в ходе ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Поручение президента выполнили Дед Мороз со Снегурочкой, которые принимают посетителей в Доме ОТВ в новогоднем городке на площади Революции. На главной новогодней елке столицы Южного Урала они вручили Ане щенка. Школьница уже решила, что назовет малышку Эджин.

В благодарность за подарок Аня рассказала новогоднему волшебнику стихотворение, а потом вместе с семьей сфотографировалась с Дедом Морозом и Снегурочкой на память.

Свидетелем новогоднего чуда стал спикер ЗСО Олег Гербер. Он признается, что зрелище было необычайно трогательное.

«Все, кто присутствовали при этом событии, мне кажется, пустили слезу, даже мужчины. Невозможно совладать с эмоциями, когда видишь, как исполняется детская мечта. Счастье детей — это самое ценное, что может быть, и здорово, что мечта еще одного ребенка сбылась», — говорит Олег Гербер.