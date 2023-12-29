Какими были новогодние городки Челябинска в прошлом веке

Изучаем по старым фотографиям, как создавали атмосферу праздника десятки лет назад

Центр Челябинска обрел праздничный вид: в среду, 27 декабря, там открылся ледовый городок «Малахитовая шкатулка» по мотивам сказов Бажова. Площадь Революции помнит немало вариантов новогоднего оформления, и, судя по старым фотографиям, горожан всегда пытались порадовать чем-то особенным. ИА «Первое областное» предлагает своим читателям вместе полистать воображаемый альбом и оценить, какими были снежные городки 30, 40 лет назад и даже в середине прошлого века.

История умалчивает, когда на площади был построен первый новогодний городок, каким мы его знаем, — с горками, каруселями и снежными скульптурами. Но совершенно точно, что в 1957 году такого городка в Челябинске не было. На пересвеченной фотографии, сделанной той зимой, трудно разглядеть детали. Но снимок имеет название «Новогодний базар».

Слева мы видим высокую ель, окруженную декоративным заборчиком, как будто это главная городская елка. Или это одно из тех деревьев, которые до сих пор растут на площади. Правее (там, где в 1959 году поставят памятник Ленину) стоит сооружение, похожее на мавзолей. Только вместо надписи «Ленин» над входом — поздравление с Новым годом. А выше — плакат с Ильичом, подбрасывающим на руках счастливого ребенка. Чуть ближе к зрителю находится цилиндрическая конструкция, где нарисованные дети катятся с елкой на санках, а Дед Мороз машет им вслед.

Чем торговали на том базаре, мы, к сожалению, никогда не узнаем, потому что других фотографий оттуда не сохранилось.

Мы привыкли, что на скульптуры (тем более снежные) можно только смотреть. Но в 1972 году так не думали. Тогда челябинские художники слепили гигантских Деда Мороза и Снегурочку на санях в медвежьей упряжке, по которым с удовольствием лазила детвора.

На другом снимке того же года мы видим фрагмент игрового городка из фанеры и снега.

В 1975 году на площади соорудили горку в форме головы витязя из поэмы «Руслан и Людмила». Отличная идея, на наш взгляд. Вероятно, темой снежного городка в тот год были сказки Пушкина.

Солнечный снимок из января 1977 года напоминает нам о том, что когда-то в центре Челябинска на Новый год ставили живую елку. И традиция эта прервалась, кстати, не так уж и давно.

Год спустя на площади Революции неожиданно вместо елки (или вместе с ней, но елки не видно) поставили макет космической ракеты «Союз». Причины столь оригинального решения неизвестны. Возможно, оно как-то связано с полетом космонавтов Георгия Гречко и Юрия Романенко, которые в это самое время находились на орбите. Это была первая долговременная экспедиция на новую станцию «Салют-6». Полет длился 96 суток и 10 часов.

А вот вам три варианта Деда Мороза и Снегурочки. Первый из 1975 года, второй из 1978-го, третий из 1985-го.

Напоследок — общий вид снежных городков в Челябинске, запечатленных в 1985 и 1998 годах.

В материале использованы фотографии Николая Потапюка, Германа Ярцева и Михаила Петрова