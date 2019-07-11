В Челябинске на озеленение потратят почти 200 тысяч рублей

Городская администрация ищет подрядчика на выполнение ландшафтных работ.

Администрация Челябинска ищет подрядчика, который выполнит ландшафтные работы в центре города. В его обязанности будет входить благоустройство газонов, обрезка и вал деревьев, посадка деревьев и кустов. Стоимость контракта — 199 миллионов 862 тысячи рублей. Итоги аукциона подведут 18 июля.

Отметим, что подрядчик в течение года будет нести ответственность за результат своей работы.



«Гарантийный срок распространяется на весь результат выполненных работ и составляет не менее 24 месяцев со дня подписания окончательного акта о приемке выполненных работ. Заказчик, обнаруживший в течение гарантийного срока недостатки (нарушения, дефекты) результата выполненных работ, предъявляет подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ», — гласит информация в документе на Госзакупках.

Работы по озеленению центра города продлятся до 31 октября 2019 года.

