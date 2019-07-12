МЧС предупреждает об опасностях аномальной жары в Челябинске

С начала лета увеличилось количество чрезвычайных происшествий.

В эту и следующую неделю на Южном Урале будет стоять аномально жаркая погода. В связи с этим многие жители области отправятся на водоемы.

ГУ МЧС по Челябинской области просит всех любителей искупаться быть осторожнее. С начала купального сезона 2019 года утонули 7 детей. Во многих случаях причины было две. Первая – купание было организовано в необорудованных местах, на которых не было дежурных спасателей. Вторая причина связана с недостаточным контролем со стороны родителей, которые не уследили за своими детьми.

Помимо всего прочего в такую жару есть большая опасность получить солнечный удар. Не выходите из дома без головного убора и без бутылки с водой.

Редакция сайта «Первый областной» и ГУ МЧС по Челябинской области напоминает вам быть осторожнее при купании, а также в случае каких-либо происшествий незамедлительно звонить по номеру специальных служб.