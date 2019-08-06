ЧМК продолжает программу озеленения дворов

Волонтеры комбината «оживили» территории почти 30-ти дворов

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») высаживает цветы и деревья на улицах города совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город».

С начала весенне-летнего периода волонтеры высадили 200 деревьев и кустарников, 5 тыс. цветов по 27 адресам в Металлургическом, Тракторозаводском, Калининском районах Челябинска. Каждая такая акция сопровождается большим дворовым праздником с песнями, танцами и конкурсами для детей. Места высадок заранее согласовываются с жителями.

Работы по озеленению продолжаются, до наступления осенних холодов ЧМК совместно с экологами «Зеленого города» планирует высадить еще порядка 150 деревьев и кустарники.

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ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

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«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.